गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला भाजपा में शामिल, अल्पेश ठाकोर ने की कांग्रेस छोड़ने की घोषणा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव जैसे—जैसे नजदीक आ रहे हैं, देश का सियासी पारा तेजी से साथ बढ़ता जार रहा हैं। कांग्रेस और भाजपा समेत सभी दल जहां अपने चुनाव प्रचार को फाइनल टच देने में जुटे हैं, वहीं नेता अपने हितों को साधने के फेर में एक दल से दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। ताजा मामला राजस्थान के बड़े गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला से जुड़ा है। किरोड़ी सिंह बैंसला बुधवार को दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं, गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अल्पेश ठाकोर ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि ठाकोर भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट से केन्द्र सरकार को झटका, रफाल डील मामले में फिर होगी सुनवाई

Delhi: Gurjar leader Kirori Singh Bainsla and his son Vijay Bainsla join Bharatiya Janata Party in the presence of Union Minister Prakash Javadekar. pic.twitter.com/Hs2Qpuz28v