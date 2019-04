सुप्रीम कोर्ट से केन्द्र सरकार को झटका, रफाल डील मामले में फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली। देश के सबसे चर्चित मामले रफाल डील केस पर केन्द्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। रफाल पर केन्द्र सरकार की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोबारा सुनवाई को तैयार हो गया है। कोर्ट में पेश दस्तावेज मान्य होंगे। रक्षा मंत्रालय से लीक दस्तावेज की वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।

Supreme Court has said that 'as far as the question of hearing of review plea on Rafale judgement is concerned, it will give a detailed hearing later on'. pic.twitter.com/hahrOOiDfv