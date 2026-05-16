सतीशन के शपथ लेने से पहले केरल में बड़ी हलचल, मंत्री पदों को लेकर कांग्रेस ने खोल दिए पत्ते!

गौरतलब है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में 102 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। इस शानदार जीत के साथ ही राज्य में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के एक दशक (10 साल) लंबे शासन का अंत हो गया है। वी.डी. सतीशन, जो 2021 से विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे थे, इस चुनाव में एलडीएफ सरकार के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरे। उनके नेतृत्व और आक्रामक चुनाव प्रचार ने ही गठबंधन को इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचाया है। अब पूरे राज्य की निगाहें 18 मई के शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद होने वाले कैबिनेट बंटवारे पर टिकी हुई हैं।