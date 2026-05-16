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राजनीति

सतीशन के शपथ लेने से पहले केरल में बड़ी हलचल, मंत्री पदों को लेकर कांग्रेस ने खोल दिए पत्ते!

UDF Government:केरल में 10 साल बाद सत्ता में लौटी UDF सरकार अब कैबिनेट गठन की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने साफ किया है कि मंत्री पद सहयोगियों की आपसी सहमति और चर्चा से ही तय किए जाएंगे।

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भारत

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MI Zahir

May 16, 2026

Keralam Congress President Sunny Joseph

केरलम कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसफ। ( फोटो : X)

Kerala Congress: केरल में 2026 के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नई सरकार के गठन की तैयारियों में जुट गया है। इधर 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाले गठबंधन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती कैबिनेट का विस्तार है। इस मुद्दे पर केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि नए मंत्रिमंडल में मंत्री पदों का बंटवारा एकतरफा नहीं होगा, बल्कि सभी सहयोगी दलों से गहन चर्चा के बाद ही इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।

सभी की राय जानेंगे व सामूहिक रूप से बातचीत होगी

सनी जोसेफ ने राजधानी तिरुअनंतपुरम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गठबंधन धर्म का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने कहा, 'नई सरकार में शामिल होने वाले घटक दलों के नेताओं के साथ हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बातचीत होगी। हम सभी की राय जानेंगे और उसके बाद ही मंत्री पदों के संबंध में कोई उचित और सर्वमान्य निर्णय की घोषणा की जाएगी।' उनका यह बयान इस बात का संकेत है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि सरकार में कोई आंतरिक मनमुटाव न रहे।

सतीशन को लेकर भी राज्य में भारी उत्साह देखा जा रहा

इस बीच, केरल के होने वाले नए मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन को लेकर भी राज्य में भारी उत्साह देखा जा रहा है। 14 मई को कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने आधिकारिक तौर पर सतीशन को अपना नेता चुना था। अब वे 18 मई को केरल के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। सतीशन की इस ऐतिहासिक ताजपोशी से पहले उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।

मलयालम फिल्म जगत के सितारों ने उनका स्वागत किया

शनिवार सुबह एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स के कई प्रमुख सदस्य और फिल्मी सितारे सतीशन को बधाई देने उनके आधिकारिक आवास पर पहुंचे। जैसे ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता अपने दिन भर के कार्यक्रमों के लिए बाहर निकले, मलयालम फिल्म जगत के सितारों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता, एक पारंपरिक शॉल और एक ट्रॉफी भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। यह मुलाकात इस बात का प्रतीक है कि नई सरकार को समाज के हर वर्ग, विशेषकर कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी पूरा समर्थन मिल रहा है।

यूडीएफ ने प्रचंड जीत हासिल की

गौरतलब है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में 102 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। इस शानदार जीत के साथ ही राज्य में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के एक दशक (10 साल) लंबे शासन का अंत हो गया है। वी.डी. सतीशन, जो 2021 से विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे थे, इस चुनाव में एलडीएफ सरकार के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरे। उनके नेतृत्व और आक्रामक चुनाव प्रचार ने ही गठबंधन को इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचाया है। अब पूरे राज्य की निगाहें 18 मई के शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद होने वाले कैबिनेट बंटवारे पर टिकी हुई हैं।

नई सरकार की नीतियों और समर्थन से बहुत उम्मीदें

जनता और राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस की ओर से 'गठबंधन धर्म' का पालन मान रहे हैं। सहयोगियों को महत्व देने से नई सरकार की स्थिरता को लेकर सकारात्मक संदेश गया है। वहीं 18 मई को वी.डी. सतीशन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, पहली कैबिनेट बैठक और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर करीबी नजर रहेगी। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सितारों का वी.डी. सतीशन से मिलना यह दर्शाता है कि राज्य के सांस्कृतिक और सिनेमाई जगत को नई सरकार की नीतियों और समर्थन से बहुत उम्मीदें हैं। (इनपुट: ANI)

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Published on:

16 May 2026 02:51 pm

Hindi News / Political / सतीशन के शपथ लेने से पहले केरल में बड़ी हलचल, मंत्री पदों को लेकर कांग्रेस ने खोल दिए पत्ते!

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