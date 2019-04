नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केरल व कर्नाटक के अलावा वह महाराष्ट्र के अहमदनगर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के अहमदनगर में जनसभा करेंगे। इसके बाद वह 3 बजे कर्नाटक के गंगावती में रैली को संबोधित करेंगे। जबकि शाम केरल के कालीकट में रैली कर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगेंगे।

