लोकसभा चुनाव 2019: पहले चरण के लिए 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान शुरू, कई दिग्गजों की तकदीर का होगा फैसला

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया है। चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस और भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस चरण के लिए हो रहे मतदान में जिन बड़े नेताओं की तकदीर ईवीएम में बंद हो जाएगी, उनमें केंद्र सरकार में मंत्री वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, हंसराज अहीर, किरण रिजीजू, और कांग्रेस की रेणुका चौधरी समेत हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं।

मतदान के इस चरण में उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट से राष्ट्रीय लोक दल के अजित सिंह का मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार संजीव बालियान से है। वहीं, यूपी की ही प्रतिष्ठित सीट बागपत से अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी की टक्कर भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह से है। बिजनौर सिंह से गठबंधन प्रत्याशी मलूक नागर को भाजपा प्रत्याशी कुंवर भारतेंद्र चुनौती दे रहे हैं, यहां कांग्रेस के टिकट पर पूर्व बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी चुनाव लड़ रहे हैं। बात बिहार की करें तो यहां जमुई सीट से लोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के सांसद पुत्र चिराग पासवान उम्मीदवार हैं।

इन राज्यों में मतदान—

चुनाव के पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और तेलंगाना की सभी लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा।

वहीं, उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों (बिजनौर, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नोएडा और गाजियाबाद)। इसके साथ बिहार की 4 सीटों (नवादा, जमुई और औरंगाबाद, गया ) जबकि असम की 5 और महाराष्ट्र की 7 सीटों समेत ओडिशा की 4 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटों के लिए मतदान होना है।

23 मई को घोषित किए जाएंगे चुनावी नतीजे

पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 91 लोकसभा सीटों पर कुल 1279 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें कि इस बार लोसभा चुनाव 7 चरणों में होने जा रहे हैं जिसके लिए पहला चरण 11 अप्रैल को है। वहीं चार राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा भी होने हैं। जिनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ओडिशा राज्य शामिल हैं। ओडिशा में लोकसभा की 21 और विधानसभा की 147 सीटों पर एक साथ पहले चरण में 11 अप्रैल को चुनाव होंगे। चुनावी नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे।

