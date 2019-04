नई दिल्ली। दिल्ली के उत्तम नगर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां शुक्रवार तड़के एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम से आग की धुएं का गुबार और आग की लपटें निकलता देख लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम और दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल की 25 गाड़ियों ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया।

Delhi: Fire breaks out at a clothes showroom in Uttam Nagar. 25 fire tenders present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/btMziEX2Xv