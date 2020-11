Tamilnadu : बीजेपी नेता मुरुगन ने निकाली वेट्री वेल यात्रा, आधे घंटे तक जाम में फंसी रही एंबुलेंस

नई दिल्ली। एआईएडीएमके सरकार की अनिच्छा और स्टेट पुलिस की मनाही के बाजवूद अपनी जिद्द पर अड़े तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एल मुरुगन ने वेट्री वेल यात्रा निकाली। भगवान मुरुगन के सम्मान में चेन्नई के पूनमल्ली हाई रोड पर निकली इस यात्रा में भारी संख्या में लोगों के शामिल होने से ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक जाम में आधे घंटे तक एक एंबुलेंस फंसी रही। गनीमत रही कि कोई अनहोनी घटना नहीं हुई।

#WATCH Tamil Nadu: An ambulance was stuck in a traffic jam on Poonamallee High Road in Chennai for half an hour earlier today, during the 'Vetri Val Yatra' that is being held by state BJP President L Murugan in the city today. https://t.co/N9y0ibgVTi pic.twitter.com/tv0LmVzOBA