अपनी असफलता छुपाने के मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है भाजपा: सैम पित्रोदा

नई दिल्ली। सैम पित्रोदा ने भाजपा को हमला करते हए कहा कि भाजपा उनके शब्दों और तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश कर रही है। पित्रोदा ने कहा कि 1984 में सिखों को हुई पीड़ा को वह महसूस कर सकते हैं।

सैम पित्रोदा ने भाजपा के उस दावे को मनगढ़ंत बताया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1984 में निर्दोष लोगों की हत्या का निर्देश स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ से आया था।

पित्रोदा ने कहा कि भाजपा उनके बयान के तीन शब्दों का गलत तरीके से इस्तेमाल तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने और उसका अर्थ बदलने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसा अपनी असफलता छुपाने के लिए कर रही है।

BJP twisting my words on anti-Sikh riots to hide their failures: Pitroda



