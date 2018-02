त्रिपुरा: PM मोदी ने कांग्रेस और वाम दल पर साधा निशाना, कहा- राज्य को किया बर्बाद

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर निकले पीएम नरेन्द्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। गुरुवार त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि यहां के लोगों ने नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़े जन सैलाब का आर्शिवाद पाने का जैसा अवसर उन्हें मिला है, इससे पहले किसी को नहीं मिला। इसके साथ ही वाम और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा मासूम और निर्दोष लोगों की हत्या कर वामदलों ने दिखा दिया है कि वो घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे पर मजे करने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि अब पब्लिक अपनी एक—एक पाई का हिसाब मांगेगी।

Centre allocated funds for development works but Left government in Tripura did not even utilize it. They were interested only in scams like 'Rose Valley': PM Modi in Agartala #Tripura pic.twitter.com/YnIXMsDiDR

त्रिपुरा की राजनीति पर पैनी निगाह

विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच पर्वतीय प्रदेश त्रिपुरा की फिजा बदल गई है। केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूर्वोत्तर में अपने पैर पसारने के मकसद से त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। इस कारण करीब दो दशकों से प्रदेश की कमान संभाले हुए मुख्यमंत्री माणिक सरकार को कड़ी चुनौती मिल रही है। त्रिपुरा की राजनीति पर पैनी निगाह रखने वाले लोगों को भी लगता है कि इस बार चुनाव के नतीजे कुछ अप्रत्याशित हो सकते हैं। त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र की प्रोफेसर चंद्रिका बसु मजूमदार कहती हैं कि सत्तासीन वामपंथी दल, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की पकड़ मजबूत है। करीब दो दशक से प्रदेश की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री माणिक सरकार स्वच्छ व ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं, उससे माकपा को नुकसान पहुंच सकता है।

Can any resident of Tripura say that development has been prioritised in the state? I was just told that traffic signals were installed here & they (state govt) consider it a big task: PM Modi in Agartala #Tripura pic.twitter.com/WmYRxrZsdN