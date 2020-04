पीएम समेत सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी कटौती, राष्ट्रपति भी एक वर्ष तक कटाएंगे वेतन

नई दिल्ली। देशभर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस ( coronavirus in india ) के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ( Central Govt ) से लेकर राज्य सरकारें हर जरूरी कदम उठा रही है। 21 दिन के लॉकडाउन ( Lock Down ) के बीच पीएम मोदी ( pm modi ) भी लगातार अहम फैसले ले रहे हैं। कोरोना से जंग में हर आम और खास अपनी ओर से मदद में जुटा है।

इस बीच देश के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। राष्ट्रपति ( President ), उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने स्वेच्छा से अपने वेतन में कटौती का फैसला लिया है।

इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक ( Union cabinet meeting ) हुई। इस बैठक में दो अहम फैसले लिए गए।

पहला सभी सांसदों की सैलरी में एक साल के लिए 30 फीसदी कटौती और दूसरा दो साल के लिए MPLAD फंड को खत्म कर दिया गया है। इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने में किया जाएगा।

Cabinet approves temporary suspension of MPLAD Fund of MPs during 2020-21 & 2021-22 for managing health& adverse impact of outbreak of #COVID19 in India. The consolidated amount of MPLAD Funds for 2 years - Rs 7900 crores - will go to Consolidated Fund of India: Prakash Javadekar pic.twitter.com/Suy20pFLQi