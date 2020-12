यूपी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का पलटवार, कहा - सीएम योगी के मुंबई दौरे से उड़े उद्धव ठाकरे के होश

नई दिल्ली। मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाने की घोषणा और बॉलीवुड के हस्तियों से मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र के सीएम सहित शिवसेना ने हमला बोल दिया है। अपने मुखपत्र सामना भी शिवसेना नेताओं ने सीएम योगी को लेकर अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया है। दो दिन से शिवसेना की ओर से बेवजह जारी हमलों के बाद यूपी सरकार में मंत्री एसएन सिंह ने सामना के संपादकीय का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के सीएम पर पलटवार किया है।

Uddhav Thackeray has lost his sleep after UP CM's visit to Mumbai. They've used offensive language using Saamna editorial, which we condemn. This may be their party culture. We were welcomed open-heartedly by Bollywood people: UP Cabinet Minister S N Singh on Saamna Editorial pic.twitter.com/j531cpuE9B