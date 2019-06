डॉक्टरों की हड़ताल से चिकित्सा सेवा बाधित होने पर पहले गुस्साईं ममता बनर्जी, फिर लिखा भावुक खत

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में इन दिनों सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ सियासी घमासान, हिंसा तो दूसरी तरफ सरकार से जूनियर डॉक्टरों का मनमुटाव। अपनी मांगों को लेकर अड़े जूनियर डॉक्टर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चल रहे विवाद में गुरुवार को उस वक्त नया मोड़ आया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वरिष्ठ डॉक्टरों और प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के प्रमुख को एक खत लिखा। इस खत के जरिये ममता बनर्जी ने मरीजों को लेकर न सिर्फ अपनी चिंता जाहिर की बल्कि डॉक्टरों से अपील भी की, कि वे हर मरीज का पूरा ख्याल रखें।

ममता बनर्जी ने खत में क्या लिखा

पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते इलाज से वंचित मरीजों को लेकर सीएम ममता बनर्जी का दर्द छलक उठा। इसके बाद ममता बनर्जी ने वरिष्ठ चिकित्सकों को एक भावुक खत लिखा। ममता ने इस खत में लिखा, 'मेरा निवेदन है कि हर मरीज की उचित देखभाल की जाए चाहे वो किसी भी जिले के हों। मैं आपकी आभारी रहूंगी अगर अस्पताल में मरीज को किसी भी तरह की परेशान नहीं आएगी। अस्पताल में सबकुछ शांतिपूर्वक चलता रहे।'

West Bengal CM writes to Senior Doctors/Professors of Medical Colleges & Hospitals, states, "Please take care of all patients, poor people are coming from all districts. I'll be obliged & honored if you all please take full care of hospitals. they must run smoothly & peacefully," pic.twitter.com/sSl9JwpDjY