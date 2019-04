पश्चिम बंगाल: दमदम में भाजपा प्रत्याशी के दफ्तर में तोड़फोड़, TMC कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दम दम से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार समिक भट्टाचार्य के दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई है। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमला बोला गया है। इस हमले में एक कार्यकर्ता चांडी चरण राय गंभीर रूप से घायल हो गया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद हमलावर फरार हैं। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला कराने का आरोप लगाया है। भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि हमलवार अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। बता दें कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की शिकायत आई थीं।

West Bengal: Office of BJP Lok Sabha candidate from Dum Dum, Samik Bhattacharya, was ransacked. BJP members were attacked, a leader Chandi Charan Rai has been admitted to hospital. More details awaited pic.twitter.com/GdO192fmHL