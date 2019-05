कोलकाता। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भाजपा (BJP) की लोकसभा प्रत्याशी भारती घोष को हिरासत में लिया है। पुलिस ने पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष को उस वक्त हिरासत में लिया जब उनके वाहन से 1.13 लाख रुपये नगद बरामद हुए। वहीं, भारती ने पुलिस के आरोप पर विरोध जताया है। वहीं, पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग ने इस संबंध जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।

पश्चिम बंगाल के घाटल से भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष को लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। शुक्रवार सुबह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार देर रात करीब 11 बजे भारती घोष अपने वाहन से कहीं जा रही थीं।

चुनाव प्रचार से दूर रहने वाले आठ बार के सांसद 'गुरुजी' को नहीं है पीएम मोदी से डर

सूचना मिलने के बाद पश्चिमी मिदनापुर जिले के पिंगला क्षेत्र में मंगल बार पर पुलिस ने उनके वाहन की तलाशी ली जिसमें गाड़ी से 1 लाख 13 हजार 815 रुपये नगद बरामद हुए। गाड़ी में कई और लोग भी थे। वह इतनी नगदी ले जाने की वजह नहीं बता सकीं। मामले की जांच की जा रही है।

#UPDATE West Bengal Election Commission has sought a report from the District Magistrate regarding in the case. https://t.co/93kPAfJEls