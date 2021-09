पंजाब सीएम को मिलाकर छह महीने के भीतर बदल दिए गए छह मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। हाल के दिनों में राजनीतिक दलों के बीच बदलाव का ट्रेंड काफी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। शायद इसी के चलते मार्च के बाद से भारत में अब तक पांच राज्यों के छह मुख्यमंत्री बदल दिए गए है। दिलचस्प बात यह है कि पांच नेताओं को उनका कार्यकाल पूरा करने से पहले ही बदल दिया गया। इस साल मार्च के बाद से, उत्तराखंड, असम, कर्नाटक, गुजरात और अब पंजाब में सीएम को बदला गया है और कार्यकाल पूरा होने पर केवल असम के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया था।

जिस देश में मुख्यमंत्रियों ने बिना किसी ब्रेक के पांच कार्यकाल तक सेवा की हो, वहां पर मुख्यमंत्री को बदलना भारतीय राजनीति में एक बहुत ही नई घटना नजर आती है। विशेष रूप से किसी पार्टी के पास जब बहुमत होता है, जब तक कि कुछ असाधारण स्थिति उत्पन्न न हो, यह संभावना नहीं है कि मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल से पहले बदल जाएगा।

आजादी के बाद पवन कुमार चामलिंग किसी भी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक अध्यक्ष चामलिंग ने 1994 और 2019 के बीच सिक्किम पर शासन किया। उनके बाद ज्योति बसु हैं, जिन्होंने 1977 और 2000 के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।

