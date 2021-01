मर्सडीज ने किया फायर तो गुस्साए कर्मचारी ने फैक्ट्री में रखी 50 कारें ठोकीं

मैड्रिड। स्पेन के विटोरिया प्लांट में मर्सिडीज बनाने वाले डेमलर के एक कर्मचारी के लिए शायद ही इस नए साल की शुरुआत अच्छी रही हो और शायद ही यह कंपनी के लिए भी। क्योंकि वर्ष 2020 के आखिरी दिन काम से कथित तौर पर निकाल दिए जाने के बाद इस कर्मचारी ने प्लांट में करीब 50 वैनों को बर्बाद कर दिया।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अपनी नौकरी खो देने के कारण भड़के हुए 38 वर्षीय पूर्व कर्मचारी ने कथित रूप से एक कैटरपिलर बैकहो (जेसीबी की तरह एक निर्माण वाहन) चुराया और मर्सिडीज प्लांट के लिए लगभग 21 किलोमीटर की दूरी तय की।

विटोरिया प्लांट दूसरी उत्तर पश्चिम स्पेन में डेमलर की सबसे बड़ी वैन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट है। यहां पहुंचकर उस कर्मचारी ने कैटरपिलर बैकहो से 50 ब्रांड नई मर्सडीज वैन में ठोका। ये सभी 50 वैन हाल ही में असेंबली लाइनों से निकली थीं।

Mercedes-Benz has fired #Basque worker from work in Vitoria-Gasteiz in the last day of the year 2020 and he has wrecked 50 vans. #NeoLiberalism #CorporateEmpire #angryworker #solidarity #Proletarianism #WorkerClass #langileria #RiseUp pic.twitter.com/IP1nX73PDH