सतर्कता: कालाबाजारी की सूचना पर पहुंची कृषि विभाग की टीम

प्रतापगढ़Published: Nov 27, 2022 07:50:48 am Submitted by: Devishankar Suthar

Vigilance: Agriculture Department team reached on the information of black marketing

अरनोद में कृषि विभाग ने वितरण कराया यूरिया, चार सौ रुपए में बिक रहा था

अरनोद. कस्बे में गत सप्ताह से कालाबाजारी पर अंकुश के लिए कृषि विभाग की ओर से रोजाना कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी यहां कालाबाजारी की सूचना मिल रही है। इसे देखते हुए शनिवार को सूचना पर कृषि विभाग की टीम गौतमेश्वर रोड स्थित दुकान पर पहुंची। जहां किसानों को निर्धारित दर पर यूरिया का वितरण कराया गया। इस दौरान साढ़े पांच बैग किसानों को दिलाए गए। कृषि विभाग के उप निदेशक गोपालनाथ योगी ने बताया कि जिले में गत दिनों से कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही है। इस पर टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही मुखबिर भी लगाए गए है। ऐेसे में रोजाना कार्रवाई की जा रही है। दुकानों पर यूरिया पहुंचते ही सूचना पर कृषि विभाग की टीम पहुंच रही है। जहां निर्धारित मूल्य पर यूरिया का वितरण कराया जा रहा है। यहां कस्बे में गौतमेश्वर रोड पर शनिवार सुबह से यूरिया वितरण किया गया। गांव के किसान राधेश्याम, सत्यनारायण, पन्नालाल, अशोक, गिरीराज आदि ने बताया कि यहां चार सौ रुपए में बैग दिया गया। इसकी सूचना पर कृषि विभाग के यहां कृषि अधिकारी डॉ. कृष्णपालङ्क्षसह राठौड़, अरनोद सहायक कृषि अधिकारी रतनलाल डामोर, कृषि पर्यवेक्षक जगदीश मीणा आदि पहुंचे। जहां खाद की जांच की गई। किसानों से भी इसकी जांच-पड़ताल की। जिसमें सामने आया कि यहां चार सौ रुपए में खाद दिया गया। इस पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। इसके साथ ही निर्धारित मूल्य पर किसानों को खाद का वितरण कराया गया।

