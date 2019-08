हादसा: बीमार बेटे की सड़क पर ऐसी मौत देख पिता का फट गया कलेजा, रोते-रोते हो गया बेसुध

रायपुर. गरीब बाप के काम में हाथ बंटाकर उनका सहारा बनने का सपना देख रहे वजीद शाह (18) का सपना अधिकारियों की लापरवाही के चलते पूरा नहीं हो सका और उसे असमय मौत का सामना करना पड़ा (Accident in raipur)। दरअसल खतरनाक टाटीबंध चौक पर गगन पैलेस के पास एक तेज रफ्तार भारी वाहन ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। (Crime in raipur) दोपहिया में सवार वजीद की मौके पर ही मौत हो गई और उसके (Accident in Tatibandh) पिता वल्लन शाह (45) घायल हो गए।

घटना की बड़ी वजह चौराहे पर चल रहा निर्माण कार्य है। इसके चलते चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रहती है। शनिवार दोपहर करीब 12.50 बजे वल्लन और वजीद अपनी दोपहिया टीवीएस में सवार होकर रायपुर से भिलाई की ओर जा रहे थे। आधा चौराहा पार करते ही आगे वाहन जाम थे। इस वजह से किनारे में खड़े थे। इसी दौरान बिलासपुर मार्ग से आ रही पेट्रोलियम गैस का भारी वाहन सीजी 04 एमपी 8059 सरोना की ओर जाते समय दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दिया। इससे वजीद भारी वाहन के नीचे आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। वल्लन बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं, घटना स्थल बेटे की ऐसी मौत देखकर वह बेसुध हो गया था। भारी वाहन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

भीड़ की वजह से खड़े थे, ट्रक ने टक्कर मार दिया

घायल वल्लन ने बताया कि हम लोग टीवीएस सुपर एक्सल में सवार होकर भिलाई की ओर जा रहे थे। वजीद पीछे बैठा था। मैं गाड़ी चला रहा था। टाटीबंध चौक पर पहुंचे। चौराहा पार करने के लिए हम लोग अपनी सही साइड पर चल रहे थे। चौराहे पर भीड़ होने की वजह से दूसरे वाहन खड़े थे। इस कारण हम लोग भी एक वाहन के पीछे खड़े थे। इसी दौरान अचानक एक तेज रफ्तार वाहन आया और हम लोगों को टक्कर मारते हुए निकल गया। वाहन सहित मैं दूर जा गिरा। बेटा भारी वाहन के पहिए के नीचे आ गया।

तेज बुखार-खांसी से था परेशान, इसलिए लाए थे एम्स

सड़क हादसे के बाद बेटे का शव देखकर वल्लन थोड़ी देर के लिए बेसुध हो गए। अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने आंख खोली। उन्होंने बताया कि वजीद उनके काम में ही हाथ बंटना शुरू किया था। गुरुवार-शुक्रवार से उसे तेज बुखार और खांसी हो रही थी। बेहतर उपचार के लिए शनिवार सुबह करीब 5 बजे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में लाए थे। डॉक्टरों से जांच कराने और दवा लेने के बाद उसे खाना खिलाने ले गया था। इसके बाद दोपहर को वापस घर जाने के लिए निकले थे।

ड्राइवर पकड़ा गया

घटना के बाद भारी वाहन चालक इस्लाम खान फरार होने के फिराक में था। उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। ड्राइवर के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है।

हर साल होती है मौत

टाटीबंध चौराहा डेंजर पाइंट में तब्दील हो चुका है। हर साल चौराहे में सड़क हादसे के चलते 10 से 15 लोगों की मौत हो जाती है। लगातार मौत के बाद भी चौराहे की डिजाइन को नहीं बदली गई है और न ही हादसे रोकने के उपाय किए गए हैं। स्पीड ब्रेकर बनाए गए थे, लेकिन एक मां-बेटी की मौत के बाद ब्रेकर को हटा दिया गया था। इसके बाद से चौराहे पर भारी वाहनों की रफ्तार धीमी नहीं रहती है।

दो लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं रोज

टाटीबंध चौक पर चार दिशाओं से वाहनों का आवागमन होता है। बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, रायपुर और महासमुंद की ओर से रोज दो लाख से अधिक छोटे-बड़े वाहनों का गुजरना होता है।

दोबारा बनाने पुलिस ने लिखी थी चि_ी

लगातार सड़क हादसों को देखते हुए आमानाका थाना के तत्कालीन टीआई रमाकांत साहू ने एनएचएआई को पत्र लिखकर चौराहे को दोबारा व्यवस्थित रूप से बनाने की मांग की थी। इसके बाद एनएचएआई ने इसे दोबारा बनाने के लिए टेंडर करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन आज तक नहीं हो पाया है।

सड़क चौड़ा करने का चल रहा काम

टाटीबंध चौराहे की बड़ी खामी सड़कों की चौड़ाई कम होना है। इस वजह से दुर्घटना ज्यादा होती है। इसे रोकने के लिए चौराहे पर बने फुटपाथ को हटाया जा रहा है। निर्माण सामग्री भी मौके पर पड़ी रहती है। इससे बार-बार जाम हो रहा है।

दो सौ से ज्यादा की मौत

जनवरी से जून तक रायपुर जिले में 795 सड़क हादसों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 648 लोग घायल हो गए हैं। इसी तरह प्रदेश भर में ट्रक-टैंकर और भारी वाहनों की टक्कर से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।

और नेतागिरी शुरू

सड़क हादसे में एक युवक की मौत होने के बाद नेतागिरी शुरू हो गई है। घटना के बाद कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय व ट्रांसपोर्टरों ने टाटीबंध चौराहे के चौड़ीकरण में लगे ठेकेदार और एनएचएआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाने में ज्ञापन सौंपा।