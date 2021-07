छत्तीसगढ़ में घट रहा कोरोना से मौत का आंकड़ा, स्वास्थ्य विभाग को 'शून्य’ का इंतजार

राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में कोरोना (Corona in Chhattisgarh) के घट रहे मामलों के साथ संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से कम हो रहा है। प्रदेश में सोमवार को संक्रमण से हुई एक मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और लोगों को अब 'शून्य’ का इंतजार है।

रायपुर. राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में कोरोना (Corona in Chhattisgarh) के घट रहे मामलों के साथ संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से कम हो रहा है। प्रदेश में सोमवार को संक्रमण से हुई एक मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और लोगों को अब 'शून्य’ का इंतजार है। राजधानी में जुलाई के 5 दिनों में सिर्फ एक मौत दर्ज की गई है। लोग ऐसा ही आंकड़ा अब प्रदेश में देखने की उम्मीद कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर (Second wave of Coronavirus) के बाद से अब तक संभवत: एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है, जब स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में संक्रमण से एक भी मौत दर्ज न की गई हो। प्रदेश में अब तक 13457 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि म्युटेंट हुए वायरस से अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई। पहले सप्ताह में औसतन रोजाना 4 हजार केस मिलना शुरू हुए, जो 7 अप्रैल के बाद 10 हजार हो गए। 15 अप्रैल के बाद यह आंकड़ा 15 हजार पहुंच गया। मई में 12 दिनों में 4 बार 15 हजार से ज्यादा केस मिले, लेकिन इसके बाद 10 हजार से कम केस मिलना शुरू हो गए। 1 से 30 अप्रैल के बीच 374896 कोरोना के नए मरीज मिले तथा 4377 की मृत्यु हुई। मई में 242763 नए केस मिले तथा 4467 ने जान गंवाई है। जून में नए केस और संक्रमण से मौत की रफ्तार में कमी आई, जो जुलाई में भी अनवरत जारी है।

फिलहाल बस्तर संभाग चिंता का विषय

स्वास्थ्य विभाग के लिए बस्तर संभाग चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से यहां पर ज्यादा केस मिल रहे हैं लेकिन मौत नहीं होने से कुछ राहत है। कोरोना की दूसरी लहर जब पीक पर थी तब यहां पर काफी कम केस मिल रहे थे। अप्रैल के मध्य में सिर्फ रायपुर जिले में 3500 और 4000 हजार केस मिल रहे थे, वहीं बस्तर संभाग के सभी जिलों (बस्तर, कोंडगांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर) को मिलाकर 500 से कम केस मिल रहे थे। जुलाई में सभी जिलों से ज्यादा केस बस्तर संभाग से आ रहे हैं।

लापरवाही पड़ सकती है भारी

विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमण कम हुआ है लेकिन समाप्त नही, इसलिए लोगों को लापरवाही भारी पड़ सकती है। पहली लहर के बाद लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी थी, जिसका खमियाजा दूसरी लहर के रूप में भुगतना पड़ा। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए तो इसे टाला भी जा सकता है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता डॉ. सुभाष मिश्रा ने कहा, प्रदेश में कोरोना के केस कम मिल रहे हैं लेकिन खतरा अभी टला नही है। अक्टूबर-नवंबर में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसके मद्देनजर सभी जिलों में तैयारियां की जा रही है। बस्तर संभाग में केस बढऩे के कारणों को जानने के लिए बुधवार को केंद्रीय टीम वहां जाएगी।

ऐसे कम हुआ आंकड़ा

माह मौत

अप्रैल 4377

मई 4467

जून 391

जुलाई 18