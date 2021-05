बड़ी राहत: 18 प्लस वाले बिना रजिस्ट्रेशन भी लगवा सकते हैं वैक्सीन, जानें कैसे

Corona Vaccine in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगोंं के कोरोना वैक्सीनेशन (18 plus Vaccination in Chhattisgarh) के लिए 13 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में टीका लगाने का काम शुरू हो गया।