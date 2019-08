कार के सीट के नीचे मिले दो बड़े बैग, खोलकर देखा तो पुलिस की आंखों की उड़ गई चमक, फिर..

कार के सीट के नीचे मिले दो बड़े बैग, खोलकर देखा तो पुलिस की आंखों की उड़ गई चमक

Crime in Mahasamund: पुलिस ने जबरदस्ती कार की तलाशी ली तो (jewellery in car) दो सीट के नीचे दो बड़े-बड़े बैग (Gold in car) मिले।