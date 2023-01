IND vs NZ ODI Series: इंतजार खत्म! 11 जनवरी से होगी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री, नन्हे फैंस को मिलेगी फ्री में एंट्री...

Ind-NZ ODI in Raipur: रायपुर में 21 जनवरी को खेला जाएगा IND vs NZ ODI Series दूसरा डे-नाइट एकदिवसीय मुकाबला। मैच के लिए टिकटों की बिक्री 11 जनवरी से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। छात्रों को मिलेंगे 300 रुपए में टिकट कुरियर के माध्यम से घर भेजे जाएंगे टिकट। जानें कैसे टिकट खरीद सकते हैं आप?

IND vs NZ ODI Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा डे-नाइट वनडे मैच 21 जनवरी 2023 को नवा रायपुर (IND vs NZ ODI Series) स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत-न्यूजीलैंड दोनों टीमों (New Zealand Tour of India 2023 Squads) के खिलाड़ी हैदराबाद से 19 जनवरी को चार्टर प्लेन से दोपहर तक रायपुर पहुंचेंगे। 20 जनवरी को दोनों टीमें अभ्यास के लिए मैदान पर उतरेंगी। 21 जनवरी को रायपुर में दोपहर 1.30 बजे से डे नाइट मैच होगा।