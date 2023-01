गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में बना भारत का पहला ट्रैकिंग ट्रैक, परिवार के साथ पहुंचे लोगों डॉक्टर-आईटी प्रोफेशनल्स भी

रायपुरPublished: Jan 28, 2023 02:19:33 pm Submitted by: Sakshi Dewangan

India's first tracking track built in Guru Ghasidas National Park: इस साल 13वीं ट्रैकिंग टीम Guru Ghasidas National Park पहुंच चुकी है। इनमें से कई परिवार के साथ पहुंचे हैं। इनमें कुछ डॉक्टर (Doctors) हैं तो कुछ आईटी प्रोफेशनल्स (IT professionals)। कैंप साइट में ट्रैकिंग करने पहुंचे देशभर से आए ट्रैकर। इनमें बच्चे भी शामिल हैं।

