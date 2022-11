CG Breaking : बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने कांकेर पहुंची झारखंड पुलिस , गुड्डू सोनी और नरेश सोनी के घर दबिश दी, अब चारामा रवाना

बीजेपी प्रत्याशी नेताम पर लगे हैं गंभीर आरोप

Bhanupratappur By Election 2022 : भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नाबालिग लड़की के साथ रेप और सेक्स गिरोह में नाबालिग को धकेलने के प्रयास का आरोप लगाया था। उन्होंने नामांकन रद्द करने और गिरफ्तार करने की मांग भी की थी। इसके बाद अब झारखंड पुलिस इस मामले में सक्रिय हो गई जबकि इसी मामले में रायपुर के आरक्षक को भी निलंबित किया जा चुका है।

पत्रिका डॉटकाम को कांकेर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड पुलिस संपर्र्क में है और यहां आने वाली है।

कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी पर यह बोला

बता दें कि जब बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को अपना प्रत्याशी बनाया. उसके बाद से ही कांग्रेस ने भानुप्रतापपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रत्याशी को बलात्कारी बता दिया. पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आरोप लगाया है कि नेताम जमशेदपुर जिले में एक 15 साल की बच्ची के बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने के मामले के अभियुक्तों में से एक हैं. झारखंड में पॉक्सो एक्ट में दर्ज अपराध का अपराधी हैं.

बीजेपी मीडिया प्रभारी ने साधा निशाना

Bhanupratappur By Election 2022 : छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि तीन साल तक पुलिस ने कुछ नहीं किया और अब सक्रियता दिखा रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी भानूप्रतापपुर में जीत रही है इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं. बता दें कि झारखंड पुलिस भानुप्रतापपुर उप चुनाव के बीजेपी प्रत्याशी को गिरफ़्तार करने पहुंच रही है.

5 दिसंबर को होना है मतदान

गौरतलब है कि 5 दिसंबर को भानुप्रतापुर विधानसभा उपचुनाव ( Bhanupratappur By Election 2022 ) के लिए मतदान होना है और 8 दिसंबर को मतगणना होगी. मतदान के लिए केवल एक सप्ताह का समय बचा है. इसलिए बीजेपी और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं।