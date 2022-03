2022 में LIC की ये पांच सबसे फायदेमंद Insurance Plan, निवेश कर उठा सकते हैं बड़ा लाभ

2022 में LIC की ये पांच सबसे फायदेमंद Insurance Plan, निवेश कर उठा सकते हैं बड़ा लाभ

रायपुर Published: March 04, 2022 05:08:40 pm

रायपुर. Best LIC Plan to Invest in 2022: जब भी बात निवेश (Invest) की आती है तो हम हमेशा एक ऐसे निवेश की तलाश में रहते हैं, जहां हमारा पैसा न केवल सुरक्षित मिले, बल्कि एक समय के बाद अच्छा रिटर्न भी मिले। इससे जब कभी हमें भविष्य में पैसों की जरुरत पड़े तो हमारे पास वो अच्छा फंड बनकर तैयार हो जाए, जिससे हमें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। ऐसे में आइए जानते हैं, जीवन बीमा की वो पांच सबसे अच्छी पॉलिसी, जिससे आप न केवल एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, बल्कि भविष्य में अपने लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं।

एलआईसी जीवन उमंग पॉलिसी (Jeevan Umang LIC Plan)

एलआईसी की ये आजीवन बीमा है। इसे साझेदारी योजना भी कहते हैं। क्योंकि इसमें फाइनल एडिशन बोनस भी मिलता है। इसमें प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद बीमित रकम के आठ फीसदी का लाभ आजीवन या 100 साल की आयु तक मिलता है। अगर आप 100 साल तक जीवित रहते हैं तो आपको बहुत बड़ी मैच्योरिटी मिलती है। इससे पहले बीमा धारक के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में बहुत बड़ी राहत मिलती है। इस पॉलिसी में लोन सुविधा भी है। इसमें जोखिम कवरेज पॉलिसी की अवधि के अंत तक होता है।

एलआईसी न्यू जीवन आनंद पॉलिसी (New Jeevan Anand Policy)

एलआईसी की इस पॉलिसी में 18 वर्ष या उससे ज्यादा का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। पॉलिसी लेने की अधिकतम उम्र 50 वर्ष तय है। न्यूनतम 1 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लेना जरूरी है। न्यू जीवन आनंद बीमाधारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को सुनिश्चित और एकीकृत बोनस मिलता है। पॉलिसी होल्डर इसके पूरे टर्म के दौरान जीवित रहता है तो उसे जमा बोनस के साथ सुनिश्चित मूल राशि भी दी जाएगी।

एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी (Jeevan Labh LIC Plan)

एलआईसी का जीवन लाभ प्लान उन लोगों की पहली पसंद बन सकता है जो इंश्योरेंस कवर के साथ हाई रिटर्न पाने की इच्छा रखते हैं। एलआईसी के इस प्लान में दिया जाने वाला बोनस बाकी इंश्योरेंस प्लान से काफी ज्यादा होता है। जिसके कारण इस प्लान की मैच्योरिटी के समय हमें काफी ज्यादा रिटर्न मिलता है। इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि इसमें ग्राहक को कुछ कम सालों के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होता है। उदाहरण के लिए अगर आप इस प्लान को 16 साल के लिए ले रहे हैं तो इसमें आपको मात्र 10 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वहीं 21 साल के प्लान के लिए आपको 15 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और 25 साल के प्लान पर आपको 16 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस प्लान को लेने के लिए सबसे कम उम्र 8 साल और अधिकतम 59 साल निर्धारित की गई है। इस प्लान के तहत ग्राहकों को मासिक, त्रैमासिक, छमाही और सालाना प्रीमियम में जमा करने की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही इस प्लान से आपको टैक्स फॉर लोन बेनिफिट भी मिलते हैं।

एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी (Jeevan Lakshya Policy LIC)

एलआईसी के बेहतरीन प्लान में शुमार जीवन लक्ष्य प्लान आपको अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें पॉलिसी होल्डर की मौत के बाद भी मैच्योरिटी का अमाउंट दिया जाता है। फिलहाल इस पॉलिसी का प्रीमियम काफी ज्यादा होता है और इसमें ग्राहक को प्रीमियम भरने में 3 साल की छूट भी मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर पॉलिसी धारक इस पॉलिसी को 20 साल के लिए लेता है तो उसे 17 साल तक ही पेमेंट करनी पड़ती है। वहीं इस प्लान के पूरा होने से पहले अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में पॉलिसी चलती रहती है। इसके लिए पॉलिसी धारक के परिवार से कोई रकम नहीं ली जाती है। वहीं हर सम अश्योर्ड का 10 प्रतिशत धारक के परिवार को पॉलिसी मेच्योरिटी तक दिया जाता है। फिलहाल इस प्लान के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 50 साल निर्धारित की गई है। इस प्लान को ग्राहक अपने नाम पर लेकर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं।

एलआईसी जीवन शांति पॉलिसी (Jeevan Shanti Policy)

एलआईसी की एक और बेहतर पॉलिसी है जिसका नाम है जीवन शांति पॉलिसी। यह उन लोगों के लिए है जो रेगुलर इनकम पाना चाहते हैं। यानी कि आगे चलकर पेंशन पाना चाहते हैं। यह एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है जो फिक्स्ड इनकम की पेंशन दिलाती है। यह जॉइंट लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस की पॉलिसी है। यानी कि जब तक आप और आपके जीवन साथी रहेंगे, उन्हें पेंशन मिलेगी। उसके बाद आपके द्वारा लगाया गया पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा।

