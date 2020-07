नौकरी करते हुए की सिविल सर्विसेस की तैयारी और गुदड़ी का लाल बना आईपीएस

Tabir Hussain @ Raipur. किसी भी फील्ड में कामयाबी का राज़ है जुनून। पिथौरा के योगेश पटेल एनआईटी से इंजीनियरिंग की। इसके बाद एमपी के सिंगरौली में कोल इंडिया लिमिटेड में कार्यरत रहे। इसी दौरान सिविल सर्विसेस की प्रिपरेशन भी करते रहे। अंततः वे चौथे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचे और उनका सपना पूरा हुआ. पिथौरा से मात्र तीन किलोमीटर दूर ग्राम राजा सवैया के किसान औऱ टीचर हरिकृष्ण पटेल के बेटे योगेश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही की। कक्षा 6 में नवोदय की परीक्षा में चयनित हो जवाहर नवोदय विद्यालय सरायपाली से कक्षा 12 और 2012 में एनआईटी पासआउट हुए। योगेश दिसम्बर 2019 से सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस अकादमी हैदराबाद (तेलंगाना) में आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सीनियर जज और पुलिस ऑफिसर ट्रेनर के रूप में आते है। प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की है। 8 माह का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। 20 जुलाई से 6 माह के ट्रेनिग के लिये राजनांदगांव दिया गया है। डेढ़ माह की रायपुर में डिस्ट्रिक्ट प्रेक्टिकल ट्रेनिंग है जिसमें जिला न्यायाधीश, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ काम करेंगे। फिर तीन थाना इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

Decided during college

Says Yogesh, It was only during civil engineering at NIT that I decided to go into civil services. There is respect in this, you can also do something for the society. Police is directly related to society.

Question on model made in school

In the interview, you are considered rather than a syllabus. I

made models at the school's science exhibit. He was asked related questions. Along with this, questions were asked on engineering jobs, hobbies and latest developments.

Used to study in the morning

Job timings were 9 to 5. So I decided to spend the morning for my studies. He also studied for a few hours at night. This exam asks for patience. I reached Mains 3 times but was able to give the interview in the fourth attempt. Only with patience and strong will can you attain the destination.