Swine Flu Alert: कोरोना से मिलते जुलते लक्षण हैं स्वाइन फ्लू के, स्वास्थ्य विभाग ने बताया बचाव का तरीका

Swine Flu Alert: इसकी संक्रमण अवधि सात दिनों की होती है। बरसात के मौसम में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों में संक्रमण तीव्र गति से प्रभावी होने का अधिक खतरा रहता है। विशेष रूप से हृदय रोग, श्वसन संबंधी रोग, लीवर रोग, किडनी रोग, डायबिटीज, एचआईवी और कैंसर से पीड़ित या ऐसे मरीज जो कि स्टेराइड की दवा का सेवन लम्बे समय से कर रहे हों, उन पर अधिक खतरा बना रहता है।

Two Cases of Swine Flu Reported in Coimbatore in TN