महिला को अकेले कमरे में देख बिगड़ी युवक की नीयत, पीछे से ऐसे दबोच लिया और फिर...

रायपुर. घर में 40 साल की महिला को अकेला देख एक मनचले की नीयत बिगड़ गई और दिनदहाड़े युवक घर घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती (Young man tried to misdeed with woman) करने लगा। इतना ही नहीं जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी युवक महिला के साथ मारपीट करने लगा।

महिला की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी की खूब पिटाई कर दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। यह घटना छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घरघोड़ा क्षेत्र की 40 साल की महिला पिछले कुछ महीनों से खरसिया के एक राइस मिल में काम कर रही थी। पीड़ित महिला राइस मिल परिसर में ही एक कमरे में अकेली रहती है। घटना के दिन दोपहर में पीड़ित महिला खाना खाकर अपने कमरे में सोई थी। तभी योगेश पटेल महिला को कमरे में अकेली देख उसके कमरे में घुस गया।

दरअसल, योगेश की बुरी नजर कई दिनों से महिला पर थी। आरोपी उसके साथ ब्लात्कार (forcible misdeed) करने की नीयत से जबरदस्ती करने लगा। महिला योगेश की गंदी हरकतों को देख जोर-जोर से चीखने लगी। इस पर आरोपी योगेश उसके साथ मारपीट करने लगा और उसे डराने धमकाने लगा। तभी पीड़ित महिला की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत कमरे की तरफ भागे तो देखा कि योगेश महिला के साथ जबरदस्ती कर रहा था।

लोगों को देख महिला फूट-फूटकर रोने लगी और आरोपी योगेश की गंदी करतूतों (rape attempt) के बारे में बताई। इतना सुनते ही वहां मौजूद लोग भड़क उठे और आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मारपीट की इस घटना में महिला को भी चोट आई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस (Young man tried to misdeed with woman) दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है।