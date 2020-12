भाजपा का किसान सम्मेलन: पीएम मोदी करेंगे संबोधित, खातों में ट्रांसफर की जाएगी 1600 करोड़ की राहत राशि

रायसेन. नए कृषि कानून के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मध्यप्रदेश में किसानों को संबोधित करेंगे। इस दौरान किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रायसेन से ही सभा को संबोधित करेंगे जबकि पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि नए कृषि कानून के पक्ष में भाजपा प्रदेश में किसान सम्मेलन का आयोजन करके नए कृषि कानून के फायदे किसानों को बता रही है। इसकी शुरुआत सीएम शिवराज ने भोपाल से की थी।

20 हजार किसानों के पहुंचने का दावा

रायसेन में होने वाले किसान सम्मेलन में भाजपा मे 20 हजार किसानों के पहुंचने का दावा किया है। इससे पहले सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में तैयारियों का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में हो रहे चार स्तरीय किसान कल्याण कार्यक्रम और सम्मेलनों के संबंध में विस्तृत निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस द्वारा निर्देश दिए कि कलेक्टर्स इन कार्यक्रमों की पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर पूर्ण कर किसानों को सूचना आज ही पहुंचाने का कार्य करें। राज्यस्तरीय महा सम्मेलन रायसेन में होगा जिसमें मुख्यमंत्री चौहान सम्मिलित होंगे।

Prime Minister Narendra Modi to address farmers of Madhya Pradesh through video conferencing today.



