रायसेन. raisen शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों government and private colleges में सोमवार को यूजी के एडमिशन व पीजी UG's admission and PG के वैरिफिकेशन verification की आखिरी तारीख सोमवार को रही। इसीलिए रायसेन शहर Raisen City के स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज Swami Vivekananda Degree College , गल्र्स कॉलेज सहित निजी कॉलेजों private colleges में छात्र-छात्राओं students की भीड़ उमड़ी। जो छात्र-छात्राएं students ने स्नातकोत्तर की कक्षाओं के प्रथम सेमेस्टर में first semester of postgraduate classes रजिस्ट्रेशन registered करा चुके थे, उनके लिए भी सोमवार को आखिरी तारीख रही। उच्च शिक्षा विभाग Department of Higher Education ने पिछले दिनों पहले चरण की कट ऑफ लिस्ट cut off list जारी की थी। स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम सेमेस्टर में पहली कट आफ लिस्ट 8 जुलाई को जारी released on July 8 होगी।

17 प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश होना चाहिए था

जिले भर के सरकारी व निजी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में अब तक 30 फीसदी छात्र-छात्राओं ने फीस भरकर अपना प्रवेश सुनिश्चित किया है। प्रथम चरण की सीट आवंटन सूची जारी की थी। इन सीटों का आवंटन करने के बाद भी जिस तरह से जिले के 11 सरकारी और 17 प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश होना चाहिए था। वह अब तक नहीं हो पाया है। इन सभी कॉलेजों में यूजी में करीब 6500 छात्र-छात्राओं की सीट निर्धारित है। इस लिहाज से उच्च शिक्षा विभाग सीट आवंटन की सूची जारी कर रहा है। स्वामी विवेकानंद कॉलेज में बीए में 153, बायो साइंस में 117, मैथ्स में 33, बीकाम प्लेन में 41 और बीकाम कंप्यूटर में 27 सीटों की सूची जारी की गई थी।

यूजी का दूसरा चरण 3 जुलाई से

जिले भर के कॉलेजों में यूजी में प्रवेश का दूसरा चरण 3 जुलाई से प्रारंभ होगा। इस दूसरे चरण में छात्र-छात्राएं रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। जो छात्र-छात्राएं पंजीयन कराएंगे। उनकी सूची उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जाएगी। इसी तरह पीजी का भी दूसरा चरण प्रारंभ होगा। दूसरे चरण के बाद भी जो छात्र-छात्राएं प्रवेश नहीं ले पाएंगे। वे सीएलसी राउंड में कॉलेज स्तर पर अपना प्रवेश सुनिश्चित करा सकेंगे।

यह भी है जरूरी

सत्यापन कराने जाएं तो अपने साथ सभी दस्तावेज रखें।

तकनीकी शिकायतों के लिए एमपी ऑनलाइन और राज्य स्तरीय प्रवेश कंट्रोल रूम में संपर्क करें।

फॉर्म में जो मोबाइल नंबर लिखा है उस पर फीस जमा कराने के लिए ओटीपी आएगा

जिले के सभी सरकारी निजी कॉलेजों में स्नातक की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सोमवार सुबह से शाम तक विभिन्न कक्षाओं में स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज में 228 विद्यार्थियों ने स्नातक स्तर की प्रवेश लिया है।

डॉ. इशरत खान, लीड कॉलेज प्राचार्य रायसेन