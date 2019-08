बिना एक्स्ट्रा खर्च किए आप भी ऐसे बन सकते हैं करोड़पति, ये है तरीका

भोपाल। आज के दौर में हर कोई चाहता है कि जिंदगी में उसकी भी करोड़ों की सेविंग हो,लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अधिकांश लोग अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते। जानकारों के अनुसार इसके पीछे का असली कारण है खर्च और आमदनी का सही अनुपात न होना।

इस संबंध में फाइनेंस के जानकार मनोज गोयल के मुताबिक पर्सनल फाइनेंस और निवेश की योजनाएं इस बात पर टिकी हैं कि आप बचत कितनी करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बचत करना इतना भी आसान नहीं है, जितना वो दिखता है। एकाएक जाने कहां से खर्च आ जाते हैं और देखते ही देखते हमारी जेब खाली कर जाते हैं।

गोयल के मुताबिक ऐसे में बचत करने के लिए जांचा परखा तरीका जो है वो है 'पे योर सेल्फ फर्स्ट (Pay Yourself First)'। उनके अनुसार ये नियम आपकी कुल बचत और आगे चलकर नेटवर्थ में भारी डिफरेंस ला सकता है। जिससे आपकी बचत आपकी उम्मीद से कहीं अधिक बढ़कर होगी। यहां तक की ये आदत आपको करोड़पति भी बना सकती है।

जानें 'पे योर सेल्फ फर्स्ट / Pay Yourself First' का नियम

जानकारों के अनुसार ये बहुत ही सरल तरीका है। जिसके Pay Yourself First के तहत सबसे खास है कि बचत या निवेश की राशि को एक बिल की तरह ट्रीट कीजिए और किसी भी दूसरे बिल से पहले इसका भुगतान कीजिए।

गोयल के मुताबिक डिजिटल बैंकिंग के दौर में ऐसा करना बहुत आसान है। क्योंकि इसके तहत आप एकाउंट की सेटिंग्स में जाकर सिस्टमेटिक मंथली ट्रांसफर का ऑप्शन चुन सकते हैं। इस तरह आपकी बचत अपने आप होने लगेगी।

वहीं इसके बाद जो पैसे बचें, उनसे ही बाकी खर्च चलाइए। ऐसे में पैसे कम पड़े तो भी आपके पास दो तरीके मौजूद हैं, जिनमें आमदनी बढ़ाइए या खर्च कम कीजिए। लेकिन बचत के लक्ष्य को न बदलिए, इस नियम को Pay Yourself First इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने जो बचाया, बस वही आपने कमाया। गोयल के अनुसार Pay yourself first का सीधा अर्थ है 'सबसे पहले खुद पर भुगतान'...

ऐसे काम करता है ये नियम

दरअसल Pay yourself first में पैसे को पानी की तरह माना गया है। जिसके अनुसार अगर आप इसे सही दिशा नहीं देंगे, तो ये कहीं न कहीं बह जाएगा।

इस नियम के तहत आप अगर शेयर में पैसे लगाना चाहते हैं तो बैंक एकाउंट की सेटिंग ऐसी कर दीजिए कि हर महीने निश्चित राशि आपके मनपसंद शेयर खरीदने के लिए चली जाए। इसके अलावा सुरक्षित निवेश के रूप में आप पीएफ खाते में स्वैच्छिक इनवेस्टमेंट भी कर सकते हैं या फिर बैंक एकाउंट से एटैच आरडी खुलवा सकते हैं।

इनका करें इस्तेमाल : बिना एक्स्ट्रा खर्च...

अप्रैल-मई माह में अधिकांश कॉरपोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस इंसेंटिव और सैलरी में हाइक देती है। मुख्य राशि यानि जो पूर्व में मिल रही थी उसके अलावा ये वह राशि है, जिसके बिना आपका काम अब तक चल रहा था।

तो उसे खर्च करने की जगह Pay yourself first के तहत निवेश कर दीजिए। ऐसे में जितनी सैलरी बढ़ी हो,वह पूरी या उसका 70 प्रतिशत भले वह राशि 1000 हो या 60,000 उसे किसी नियमित निवेश प्लान में लगा दीजिए। जानकारों के अनुसार ऐसा करने से आपके बचत लक्ष्य कभी अधूरे नहीं रहेंगे।