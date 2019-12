Weather Forecast : बादल छंटते ही छाया घना कोहरा, बढ़ी ठिठुरन- अब ये होगा

रायसेन। मध्य प्रदेश madhyapradesh के विभिन्न जिलों में इन दिनों ठंड Winter ने अपना सितम शुरू कर दिया है। ऐसे में विभिन्न जिलों के ग्रामीण अंचलों में भी इन दिनों सर्द हवाओं The Winds of Winter ने आमजन को खासा परेशान कर दिया है। निरंतर पारे mercury में आ रही गिरावट fall के कारण सर्दी से लोग ठिठुर People stubborn रहे हैं। सर्दी के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है।

ठंड के इस दौर के बीच राजधानी भोपाल bhopal के पास ही स्थित रायसेन जिले में गुरुवार को दिन के पारे temperature में एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम पारा minimum temperature पिछली रात की तरह स्थिर रहा।

शहर में सुबह 7 बजे तक अंचल में कोहरा छाया हुआ था। इसके साथ ही शीतलहर cold wave भी चल रही थी। आसान पर बादल cloud हट जाने से दोपहर के समय धूप निकली, लेकिन यह धूप शीतलहर के आगे बेअसर Incense neutralize रही। शीतलहर के कारण दिन का अधिकतम पारा 23 डिग्री से ऊपर नहीं जा सका।

न्यूनतम पारा 9 डिसे रहा। जबकि एक दिन पहले बुधवार को अधिकतम पारा Maximum mercury 19 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं न्यूनतम पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि पिछली रात का न्यूनतम पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया था।

वहीं गुरुवार से कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी District Education Officer आलोक कुमार खरे को सभी सरकारी व निजी स्कूलों Government and private schools सहित सीबीएसई CBSE स्कूलों का समय कड़ाके की सर्दी पडऩे से सुबह 8.30 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है।

दिनचर्या बदली : Routine changed

तेज सर्दी Severe cold के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। लोग सर्दी के कारण देरी से सोकर उठ रहे हैं, जिससे उनकी दिनचर्या में बदलाव आ रहा है। सरकारी दफ्तरों Government offices में लोग देरी से पहुंच रहे हैं।

गुरुवार को भी नगर पालिका परिषद Municipal Council जिला पंचायत विभाग, कृषि विभाग, अस्पताल, जनपद पंचायत सांची सहित अन्य कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी Officer employee देरी से पहुंचे। गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक नगर पालिका के अधिकांश विभागों के चेंबर खाली पड़ेे रहे।

नहीं जल रहे अलाव : No burning bonfire

पिछले तीन दिनों से अंचल में काफी तेज सर्दी Severe winter in the region पड़ रही है। पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ओमपाल सिंह भदौरिया ने अभी तक शहर में बस स्टेंड, जिला अस्पताल श्रीराम लीला मेला के साथ ही मुख्य चौक चौराहों और बाजारों में अलाव की व्यवस्था नहीं Bonfire not arranged कर पा रही है, जिससे बाजार में आने वाले राहगीर और अन्य लोग सर्दी के कारण परेशान Upset due to cold हो रहे हैं।



इधर, कोहरे के बीच निखरा पचमढ़ी का सौंदर्य : beauty of Pachmarhi flourished amidst the fog -

मध्य भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल Most Beautiful Tourist Places सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी का सौंदर्य ठंड, हल्की बारिश Rain में और निखर आया है। सैलानी सुकून खोजने विपरीत मौसम मेें भी यहां के भ्रमण केंद्रों पर पहुंच रहे है।

सुबह देर तक सड़कों पर कोहरा fogg पसरा रहता है वहीं शाम को भी धुंध छाने लगती है। वाहनों की हैडलाइट Vehicle headlight जलाकर ही लोग अलसुबह आवागमन कर पा रहे हैं।

पिछले दिनों हुई बारिश से पचमढ़ी की प्राकृतिक वादियों Natural litigants की खूबसूरती और निखर गई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रकृति की खूबसूरत सुबह को निहारने सैलानी Tourist निकल पड़ते हैं।

17 डिग्री तापमान low Temperature में परिवार सहित लोग यहां बने खूबसूरत गार्डन, प्राकृतिक झील, सूर्य नमस्कार पार्क में पहुंच कर मौसम का लुत्फ उठा रहे है।

पिछले दो दिन से सुबह देर तक सड़कों पर कोहरा पसरा Fog Pass रहता है विजय स्तम्भ चौक से लोग वाहनों की हैडलाइट जलाकर ही आवागमन करते दिखे।

कुछ सैलानी परिवार सुबह सुबह यहां घुड़सवारी Horse riding का भी लुत्फ उठा रहे हैं। इसके अलावा हांडी खो, डचेस फाल, बी फाल, पांडव गुफा, राजेन्द्र गिरी, धूपगढ़, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व Satpura Tiger Reserve के जंगल और पर्यटकों के लिए हाल ही में शुरू हुए पनारपानी एसटीआर में भी सैलानियों की आमद देखी जा रही है।