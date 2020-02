ट्रक चालक पर जानलेवा हमला

प्रमोद भटनागर



A fatal attack on a truck driver



देवगढ़. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ पर स्थित कामलीघाट हाइवे पर शुक्रवार दोपहर में राजसमंद की तरफ जा रहे ट्रक के ऊपर पीछे से ओवरटेक करते हुए कार सवार युवकों ने शराब की बोतल फेंकी। इससे ट्रक का कांच फूट गया, लेकिन चालक की सूझबूझ से हादसा टल गया। बाद में पुलिस ने नाकाबंदी में कार को रुकवाते हुए दो बदमाशों को शांतिभंग के तहत गिरफ्तार कर लिया।



पुलिस के अनुसार उत्तरप्रदेश के मथुरा निवासी अनिल कुमार पुत्र हजारीलाल जाट ने देवगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की वह ट्रक लेकर गुडग़ांव से अहमदाबाद जा रहा था। इस दौरान कामलीघाट से गुजरते समय एक कार ने ओवटेक किया, जिसके बाद उसमें सवार चार युवकों ने चलती कार से ट्रक के ऊपर शराब की बोतल फेंकी, जिससे ट्रक का कांच फूट गया। इसके बाद कार में सवार बदमाशों में ट्रक चालक को एयरगन भी बताई। इसके बाद उसने कामलीघाट पुलिया से ट्रक को घुमाया और कामलीघाट पुलिस चौकी पर पहुंचा। इस दौरान कार सवारों ने भी उसका पीछा किया, लेकिन चौकी की तरफ जाते देख वे भीम की ओर फरार हो गए। ट्रक चालक ने चौकी इंचार्ज प्रेमसिंह को घटना बताई, जिसके बाद उन्होंने कार को पकडऩे के लिए चारों ओर नाकाबंदी करवाई। इधर, कामलीघाट हाइवे पर नाकाबंदी के दौरान वही बदमाश कुछ समय बाद भीम की तरफ से लौट रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। इस दौरान दो बदमाश भागने में सफल रहे। जबकि, दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों में भोजसिंह पुत्र किशनसिंह रावत निवासी बरजाल थाना दिवेर एवं कुलदीप सिंह पुत्र जोरावर सिंह रावत निवासी रामेला, टॉडगढ़ जिला अजमेर हैं। साथ ही बरजाल निवासी वीरेंद्रसिंह पुत्र डाउसिंह रावत एवं नारायण सिंह फरार हो गए। पुलिस ने उनके कब्जे से एक एयरगन भी बरामद की।

कामलीघाट में जमा हुई भीड़

पुलिस की नाकाबंदी और कार समेत बदमाशों को पकडऩे के दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई।

जांच के बाद करेंगे कार्यवाही

बदमाशों को फिलहाल 151 में ही पकड़ा है, जांच के बाद आगे कार्यवाही करेंगे।

नानालाल सालवी, थानाधिकारी, देवगढ़