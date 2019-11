आमेट में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत, पहली बार बनेगा पालिका में बोर्ड

Congress's historic victory in Amet, board will be formed for the first time in the municipality



राजसमंद आमेट. आमेट के नगर पालिका बोर्ड में पहली बार कांग्रेस का बोर्ड बनना तय हो चुका है। यहां पर कुल 25 वार्ड में से 17 पर कंाग्रेस को जीत मिली है। जबकि, निवर्तमान बोर्ड वाली भाजपा सिर्फ 8 सीटों पर ही सिमट गई है।

आमेट में वार्ड संख्या एक में भाजपा के राधेश्याम खटीक ने कांग्रेस के शांतिलाल खटीक को हराया। वार्ड दो में कांग्रेस की पिंकी ने भाजपा की मीरा कुमारी को, तीन में कांग्रेस के प्रकाश खटीक ने भाजपा के बंशीलाल खटीक, चार में भाजपा के दिनेश लक्ष्कार ने कांग्रेस के घनश्याम मेवाड़ा, पांच में कांग्रेस के कैलाश मेवाड़ा ने भाजपा के रतन कीर, छह में कांगे्रस के प्रमोद शर्मा ने भाजपा के कमलेश शर्मा, सात में कांग्रेस के प्रकाश चंद्र पालीवाल ने भाजपा के यशवंत पालीवाल, आठ में कांग्रेस के सुरेश खींची ने भाजपा के मोहनसिंह, नौ में कांग्रेस की जया कंवर ने भाजपा की भावना कंवर को, दस में कांग्रेस की नीलम टेलर ने भाजपा की उषा बागवान, ग्यारह में भाजपा की चंद्रिका टेलर ने कांग्रेस की सीमा टेलर, बारह में भाजपा की रेखा लोहार ने कांग्रेस की चंदा को हराया। इसी प्रकार वार्ड तेरह में कांगे्रस की नीलम मेवाड़ा ने भाजपा की जरीना बेगम, चौदह में कांग्रेस की टीना खटीक ने भाजपा की डिम्पल चौहान, पंद्रह में भाजपा के रमन कंसारा ने कांग्रेस के मनोहरलाल, सोलह में भाजपा के दिनेशचंद्र सरणोत ने कांग्रेस के पुनितसिंह, सत्रह में कांगे्रस के राजेन्द्र कुमार जैन ने भाजपा के अजय देवपुरा, अट्ठारह में कांग्रेस के ललित मेवाड़ा ने भाजपा के रविन्द्र को, 19 में कांगे्रस के जितेन्द्रसिंह पंवार ने भाजपा के घनश्याम पालीवाल, बीस में कांग्रेस की हेमलता रेगर ने भाजपा की कृष्णा सरगरा, 21 में भाजपा के मांगीलाल रेबारी ने कांग्रेस के रोशन तेली, 22 में भाजपा की पूनम पालीवाल ने कांग्रेस की मीना सुथार, 23 में कांग्रेस के मुकेश रेगर ने भाजपा के घनश्याम रेगर, चौबीस में कांग्रेस के वरदु कुमावत ने भाजपा के हस्तीमल को एवं वार्ड संख्या पच्चीस में कांग्रेस के मीरू खान ने भाजपा के शांतिलाल पालीवाल को हराया।



मेवाड़ा हैँ चेयरमैन के दावेदार

यहां पर वार्ड पांच से जीते पूर्व चेरमैन कैलाश मेवाड़ा एक बार फिर से अध्यक्ष पद के दावेदार हैं।