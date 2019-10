घर में घुसकर पुलिसकर्मियों ने एक व्यक्ति को पीटा, हाथ फैक्चर

राजसमंद/कुंभलगढ़. कुंचोली में घर में घुसकर एक व्यक्ति से बेरहम मारपीट कर हाथ फैक्चर करने के आरोप को लेकर एएसआई व कांस्टेबल के विरुद्ध केलवाड़ा थाने (Kelwara Police Station) में प्रकरण दर्ज हुआ। एक महिला ने उस व्यक्ति सहित दो के विरुद्ध दुकान में जबरन घुस कर मारपीट व तोडफ़ोड़ करने का आरोप लगाया है। (Police FIR)

पुलिस के अनुसार कुंचोली निवासी कालूलाल प्रजापत ने एएसआई चेतराम व कांस्टेबल दिनेश के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दी। आरोप है कि कुंचोली में एएसआई व कांस्टेबल से मिलकर उससे मारपीट की, जिससे उसका हाथ फैक्चर हो गया, जबकि शरीर पर कई गहरी चोट लगी। गांव की एक महिला ने कालूलाल प्रजापत व कमलेश के विरुद्ध जबरन दुकान में घुस कर मारपीट व तोडफ़ोड़ की अलग रिपोर्ट दी है। अब केलवाड़ा थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर समग्र पहलुओं से जांच शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि कतिपय महिला से छेड़छाड़ व धमकाने के आरोप को लेकर कालूलाल को पुलिस पहले ही पाबंद कर चुकी है।

(Policemen beat up a person by entering into the house, hand factored)

प्रकरण दर्ज, जांच करेंगे

दुकान में घुसकर मारपीट व तोडफ़ोड़ की सूचना पर ASI व Police Constable गए, जहां वह व्यक्ति नशे में धूत था। पुलिस पहुंची, तो वह इधर उधर भागने लगा और नशे में गिर गया, जिससे उसका हाथ फैक्चर हुआ है। हालांकि उस व्यक्ति द्वारा एएसआई व कांस्टेबल के विरुद्ध रिपोर्ट दी है, जिसका प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एक महिला ने उसके विरुद्ध दुकान में तोडफ़ोड़ की अलग रिपोर्ट दी है। सभी पहलुओं से तहकीकात की जाएगी।

शैतानसिंह नाथावत, वृत्त निरीक्षक केलवाड़ा

सभी आरोप निराधार व झूठे

मारपीट करने के आरोप झूठे व निराधार है। कुंचोली एक दुकान में तोडफ़ोड़ व मारपीट की सूचना पर गए। उसे कुछ दिन पहले ही पाबंद कराया गया था।

चेतराम, एएसआई थाना केलवाड़ा