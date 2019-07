Theft शादी में मायरे की रस्म के दौरान सवा लाख की नकदी और साढ़े 5 लाख के जेवर पार

नाथद्वारा. शहर में एक वाटिका से मंगलवार को विवाह समारोह (Wedding Ceremony) के दौरान मायरे की रस्म के समय एक महिला के पास रखा नोटों व गहनों से भरा बैग किसी ने चुरा लिया।

इंदिरा रोड पर स्थित एक वाटिका में दोपहर के समय शहरवासी दिनेश लोढ़ा की पुत्री की शादी के अवसर पर मायरा का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान परिवार के साथ रिश्तेदार एवं समाज के लोगों की उपस्थिति में दिनेश की पत्नी निर्मला जैन के पास बैग रखा हुआ था। उसमें मायरा पहनने के बाद लगभग एक लाख 29 हजार रुपए नकद एवं गले में पहनने के हार सहित अन्य गहने भी इसमें शामिल थे। सफेद रंग के इस बैग को लेकर निर्मला सभी के धोग लग रही थी। इस दौरान बैग को नीचे रखा था तभी मौका पाकर किसी ने बैग चुरा लिया। बताया कि चोरी हुए बैग में नकदी सहित लगभग साढ़े 5 लाख से अधिक के जेवरात आदि रखे हुए थे। बैग नहीं मिलने पर महिला ने हल्ला किया तो सभी परिवारजन भी सकते में आ गए। इसके बाद उन्होंने बाजार सहित आसपास के क्षेत्र में काफी ढृूंढ़ा, लेकिन बैग चोर का कहीं पता नहीं चल पाया। (Seven lakh jewelery from the wedding ceremony-cash theft)

पुलिस ने वाटिका में लोगों से की पूछताछ

वारदात के बाद सूचना पर थाने से उपनिरीक्षक राधा अहीर, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार आदि वाटिका पहुंचे। इन्होंने पूरी जानकारी लेने के बाद वहां कार्य कर रहे केटरर्स के सदस्यों आदि से भी पूछताछ की। वहीं वाटिका के बाहर लगे बैंक एवं अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज आदि को भी खंगाला, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया।

नकदी गहने के साथ लिफाफों में भी थे नोट

परिवार के सदस्यों ने बताया कि चोरी हुए बैग में नकदी गहने आदि तो थे ही साथ ही परिवार में बांटने के लिए नोटों से भरे लिफाफे भी तैयार किए हुए थे, वो भी उसी में थे। इससे यह राशि आदि मिलाकर लाखों रुपए की सामग्री उसमे थी। उधर, घटना के बाद उपनिरीक्षक अहीर ने बताया कि उनके पास रिपोर्ट नहीं आई है। इससे पूर्व सूचना मिली थी, जिस पर वे मौके पर गई और अनुसंधान किया जा रहा है।