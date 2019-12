वेल्डिंग करते लगी आग, सिलेंडर फटने के बाद धधकी आग से 2 CAR जली

आग बुझाने के दौरान गर्म सिलेंडर को हटाया, छुपाने के किए प्रयास, राजसमंद के 50 फीट रोड पर कार गैराज की घटना (Two cars burnt in the blaze after a cylinder burst at rajsamand )