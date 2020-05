युवक की हत्या कर तांत्रिक रात भर शव के साथ तांत्रिक क्रिया करता रहा

बेशक यह दौर आधुनिक तरक्की (Progress period ) का हो पर शिक्षा और सामाजिक जागृति ( Lack of awarnewss ) के अभाव में अंधविश्वास ( Root of blind faith ) की जड़े अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। झारखंड में ऐसे ही अंधविश्वास के चलते तांत्रिक ने एक युवक की हत्या ( Youth murdered by Tantric ) कर दी और पूरी रात उसके शव के साथ बैठ कर तांत्रिक क्रिया करता रहा।