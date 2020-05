निकल थे घर जाने को रास्ते में मौत मिल गई

( Jharkhand News ) निकले थे घर को जाने के लिए किन्तु रास्ते में ( Death meet in the way ) मौत मिल गई। (Lock down ) ट्रक के पलटने ( Truck turn into valley ) से उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई और करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। यह हादसा रामगढ़ जिले में चुटूपालू घाटी में हुआ।