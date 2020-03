योग से कोरोना के खात्मे का दावा, चीन जाने को तैयार बाबा रामदेव

( Jharkhand News ) इसे योगगुरू बाबा रामदेव का दुस्साहस कहें कि या फिर योग पर उनकी गहरी निष्ठा कि बाबा कोराना से निपटने के लिए चीन जाने ( Ramdev ready to go China ) को तैयार हैं। बाबा ने दावा किया है कि योग के माध्यम से ( Yog can cure Corona ) इस वायरस से निपटा जा सकता है।