बिजली तो दे नहीं रहे, 30 हजार को बिल के लिए भेज दिए नोटिस

Updated: May 12, 2022 11:59:36 am

रतलाम. नेशनल लोक अदालत का 14 मई को आयोजन हो रहा है। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश पर लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के समझौते की तैयारी की जा रही है, अब तक तीस हजार नोटिस वितरित किए गए हैं। बिजली कंपनी क्षेत्र के मालवा और निमाड़ के 15 जिलों में 44 स्थानों (न्यायालयों) में लोक अदालत लगेगी। इसमें प्रकरणों का समाधान होना है।

