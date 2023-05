Vastu Tips: नए घर में प्रवेश करते ही दिख जाए छिपकली तो डरकर चीखें नहीं, खुशी से उछल जाएं, क्योंकि...

भोपालPublished: May 19, 2023 01:10:41 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Vastu Tips: Dont be afraid to see Lizard it is very auspicious for you: अगर आप भी अपने घर में छिपकली देखकर मुंह बना लेती है या फिर डरकर चीखने, भागने लगती हैं, तो अब अपनी इन आदतों को बदलने की कोशिश कीजिए।