New Year: 22 मार्च से शुरू हो रहा विक्रम संवत का नया साल, जानें कौन हैं हिंदू नववर्ष के राजा

भोपालPublished: Mar 20, 2023 11:10:03 am Submitted by: Pravin Pandey

हिंदू धर्म मानने वालों का नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (New Year) से शुरू हो रहा है। यह तिथि आज से महज दो दिन बाद यानी 22 मार्च (Hindu nav varsh) से शुरू हो रही है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना की थी, और सूर्य देव पहली बार उदित हुए थे। इसलिए इसे गुड़ी पड़वा के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता (Vikram Samvat New year) है। हर साल हिंदू नव वर्ष के राजा अलग-अलग होते हैं। आइये जानते हैं विक्रम संवत के नए साल 2080 विक्रमी का राजा कौन (king of Hindu New Year) है।

hindu nav varsh

ज्योतिषाचार्य पं. अरविंद तिवारी के अनुसार नव संवत्सर 2080 के राजा बुध और मंत्री शुक्र रहेंगे, जिसके चलते शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में उत्थान होगा, विशेषकर महिलाओं के लिए यह साल विशेष रूप से लाभकारी होगा। देश में नया साल सुख, शांति और सौभाग्य लेकर आएगा। हालांकि छोटी-मोटी दिक्कत आ सकती हैं, लेकिन वो सुख, शांति के बीच अधिक उल्लेखनीय नहीं रहेंगी।