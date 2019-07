सावन का दूसरा सोमवार : भोर से ही शिवालयों में हर-हर महादेव

सावन ( Sawan 2019 ) के दूसरे सोमवार ( sawan somwar ) के मौके पर भोलेनाथ को खुश करने के लिए शिवालयों में भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त भोलेनाथ ( Lord Shiva ) को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग ( shivling ) पर भांग-धतूरा चढ़ा रहे हैं और अपनी मुरादों की अर्जी लगा रहे हैं। भोले की भक्ति का नजारा देश के हर शिवालय में देखने को मिल रहा है।

Deoghar: Devotees form large queues at Baba Baidyanath Dham on the second Monday of 'sawan' month. #Jharkhand pic.twitter.com/CIrsONx4by — ANI (@ANI) July 29, 2019



देवघर में शिव भक्तों का तांता

सावन के दूसरे सोमवार को 12 ज्योतिर्लिंगों में एक झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर में शिव भक्तों का तांत लगा हुआ हैं। चारो ओर शिव भक्त ही नजर आ रहे हैं।

Prayagraj: Devotees offer prayers at Mankameshwar Temple on the second Monday of 'sawan' month. pic.twitter.com/FctFcOLn4v — ANI UP (@ANINewsUP) July 29, 2019

चारो तरफ बम-बम भोले

सुबह की पहली किरण के साथ ही लाखों भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा और आरती में शामिल हुए। हर तरफ बम-बम भोले की जयकारे लग रहे हैं।

Varanasi: Devotees offer prayers at Shiv temple, on the second Monday of 'sawan' month, today. pic.twitter.com/FnkiYX5JWT — ANI UP (@ANINewsUP) July 29, 2019

महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना

सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना की गई। इस पूजा देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालु शामिल हुए।

भस्म आरती में शामिल हुए शिव भक्त

सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों ने भस्‍म आरती में शामिल होकर महाकाल से अपनी मन्‍नतों को पूरा करने की अर्जी लगाई।

Uttarakhand: Kanwariyas throng Haridwar. Around 3.30 crore pilgrims have reached Haridwar as part of the ongoing Kanwar Yatra. pic.twitter.com/L1dqWrpywk — ANI (@ANI) July 29, 2019

हर तरफ हर-हर महादेव

सावन के दूसरे सोमवार को देश के सभी शिवालयों में पूजा-अर्चना की जा रही है। भक्त शिव के जयकारे लगा रहे हैं। भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं।