BITSAT 2019 Result जारी, यहां से करें डाउनलोड

बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फर्स्ट डिग्री दाखिले के लिए Iteration I का परिणाम घोषित किया है। उम्मीदवार जो BITSAT प्रवेश परीक्षा 2019 के लिए उपस्थित हुए हैं, वे अपना परिणाम डाउनलोड करने के लिए BITS की आधिकारिक वेबसाइट bitadmission.com पर जा सकते हैं।

BITS प्रवेश के लिए शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 28 जून, 2019 है। उम्मीदवार शाम 5.00 बजे तक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। उम्मीदवार अपना BITSAT Iteration 1 परिणाम आधिकारिक वेबसाइट से या नीचे दिए गए लिंक से देख सकते हैं।

Results of Iteration I for FD admissions के लिए यहां क्लिक करें



Results of Iteration I ऐसे करें चेक

विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा के परिणाम देखने के लिए BITS की आधिकारिक वेबसाइट bitadmission.com पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर संबंधित लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही नए पृष्ठ पर निर्देशित होगा। यहां आपको अपना BITS एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। सबमिट करने के साथ ही परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।