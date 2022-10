NEET UG Counselling 2022: नीट-यूजी राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ऐस करें चेक

एक सप्ताह में करनी होगी कॉलेज अलॉटेड

जारी अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवारों को 22 अक्‍टूबर से 28 अक्टूबर 2022 तक यानी सात दिन के अंदर अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग के 4 राउंड होंगे जिसमें राउंड 1, राउंड 2, मॉप-अप राउंड और स्ट्रे वेकेंसी राउंड शामिल होगा।

महत्वपूर्ण तिथियां

राउंड 1 सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया : 19 से 20 अक्टूबर, 2022

राउंड 1 सीट अलॉटमेंट राउंड 1 रिजल्‍ट : 21 अक्टूबर, 2022

राउंड 1 के लिए रिपोर्टिंग टाइम : 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2022

ऐसे चेक करें राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्‍ट

— सबसे पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

— होमपेज पर 'राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्‍ट' के लिंक पर क्लिक करें।

— इसके बाद नये पेज पर अपने क्रेडेंशियल्‍स दर्ज करें और सब्मिट करें।

— अब आपके सामने राउंड 1 काउंसलिंग का रिजल्‍ट नजर आएगा।

— भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें और सेव भी कर लें।