कनिष्ठ सहायक अभ्यर्थियों की प्रोविजनल सूची जारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) (rsmssb) की ओर से कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड 2 में चयनित अभ्यर्थियों की प्रोविजनल सूची जारी (Provisional list of selected candidates in Junior Assistant, Clerk Grade 2 released) की गई है।



वर्तमान में अभिशंसा प्रेषित नहीं की गई है

बोर्ड द्वारा कहा गया है कि उक्त अभिशंसा में कटऑफ मार्क्स (Cut off marks) से अधिक अंक वाले इन अभ्यर्थियों की पात्रता (Eligibility for these candidates with more marks) का अंतिम निर्णय नहीं होने से प्रोविजनल रखते हुए वर्तमान में अभिशंसा प्रेषित नहीं की गई है।



अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित 550 अभ्यर्थी नहीं मिले

बोर्ड सचिव मुकुट जांगिड़ के अनुसार, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 132 व अनुसूचित क्षेत्र के 10 अभ्यर्थियों की अभिशंसा बोर्ड द्वारा प्रेषित नहीं की गई है। इसके साथ ही 336 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहने के कारण इन पदों पर अभिशंसा की जानी शेष है। उल्लेखनीय है कि 12419 पदों में से 11322 की सूची जारी हो चुकी है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित 550 अभ्यर्थी नहीं मिले हैं।