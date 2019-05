Rajasthan Unviersity B.Com. Part I, II, III के रिजल्ट जारी, ऐसे करें डाउनलोड

राजस्थान यूनिवर्सिटी ने मंगलवार देर शाम को B.Com. Part I, B.Com. Part II, B.Com. Part III का Result जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष आयोजित वाणिज्य संकाय में लगभग 40 हजार छात्र छात्राओं ने परीक्षा हेतु अपना पंजीयन करवाया था। गत वर्षों के विपरीत इस वर्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी ने तीनों कक्षाओं के रिजल्ट एक साथ ही घोषित कर दिए हैं। ये रिजल्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट uniraj .ac.in पर जारी किया है।

ऐसे करें rajasthan university के B.Com. Part I, B.Com. Part II, B.Com. Part III Result डाउनलोड

Step 1 - कॉमर्स संकाय का रिजल्ट देखने के लिए सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी की आधिकारिक बेवसाइट uniraj.ac.in ओपन करें, यहां होमपेज पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। अथवा सीधे ही http://ns1.uniraj.ac.in/result/ भी ओपन कर सकते हैं।

Step 2 - रिजल्ट के पेज पर जाने पर वहां 3 लिंक B. Com. Part I - 2019, B. Com. Part II - 2019 तथा B. Com. Part-III - 2019 दिखाई देंगे।

Step 3 - वाणिज्य संकाय प्रथम वर्ष का रिजल्ट देखने के लिए छात्र B. Com. Part I - 2019 लिंक पर क्लिक करें। वाणिज्य संकाय द्वितीय वर्ष का रिजल्ट देखने के लिए B. Com. Part II - 2019 पर क्लिक करें। वाणिज्य संकाय तृतीय वर्ष का रिजल्ट देखने के लिए B. Com. Part-III - 2019 पर क्लिक करें।

Step 4 - इस प्रकार लिंक्स पर क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर छात्र छात्राएं अपना रोल नंबर सब्मिट कर Find बटन पर क्लिक करें। यदि रोल नंबर याद नहीं हो तो स्टूडेंट्स Name wise भी अपना रिजल्ट सर्च कर सकते हैं।

Step 5 - क्लिक करने पर एक नए पेज पर छात्रों को उनका रिजल्ट दिखाई देगा। इस रिजल्ट को छात्र डाउनलोड कर प्रिंट भी ले सकते हैं।