मवेशियों को बचाने के चक्कर में डिवाइडर टकराकर पलटी, भड़की आग

मऊगंज थाने के पटेहरा के समीप हुआ भीषण हादसा, एक की मौत

रीवा। तड़के सड़क में बैठे आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद कार में आग भड़क गई। इस हृदय विदारक हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जिसने घायल को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया।

In an attempt to save the cattle, the divider collided and overturned,