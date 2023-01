ताप विद्युत परियोजना के नाम पर ली 1361 एकड़ जमीन, 13 साल बाद भी नहीं लगा उद्योग

रीवा. तराई अंचल के डभौरा में ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के नाम पर दो कंपनियों को मध्यप्रदेश शासन ने जमीन मुहैया कराई थी, लेकिन 13 साल गुजर जाने के बाद उद्योग नहीं लगाए गए। अब किसानों ने छल करने की बात कहते हुए आक्रोश व्यक्त किया है और जनांदोलन की चेतावनी दी है। बताया कि औने-पौने दाम पर किसानों से 1361 एकड़ जमीन ले ली गई थी।

Land taken in the name of thermal power project, no industry